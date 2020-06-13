Нижний Новгород, 13 июня, 2020, 17:54 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде на улице Советской, недалеко от здания железнодорожного вокзала, в рамках федеральной акции «Фестиваль граффити» ко Дню России торжественно открыли новый арт-объект, посвящённый людям героических профессий и добровольцам. Проект организован министерством культуры Нижегородской области совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Пресс-служба движения «Волонтёры Победы» в Нижегородской области

Граффити стало первым в России рисунком площадью более 175 кв метров, посвященным борьбе с пандемией.

Пресс-служба движения «Волонтёры Победы» в Нижегородской области

«Частью граффити стало вписанное в композицию картины слово «спасибо». Это символ нашей огромной благодарности землякам за их героизм», — отметил глава регионального отделения движения Мария Самоделкина.

Участие в создании рисунка на финальном этапе приняли замглавы регионального минкульта Наталья Суханова, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Соломон Апоян, представители управлений МЧС и МВД.

Пресс-служба движения «Волонтёры Победы» в Нижегородской области

Как сообщало ИА REGNUM, в День России на фасаде Нижегородской ярмарки показали уникальное световое шоу. Проект посвящен истории создания Нижегородской ярмарки — крупнейшего в Европе торжища, благодаря которому Нижний Новгород и получил статус третьей столицы и «кармана» России.