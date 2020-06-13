Ульяновск, 13 июня, 2020, 13:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 12 человек, новых летальных исходов нет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Стопкоронавирус.рф Данные по Ульяновской области с сайта оперативного штаба России

По данным на 13 июня, в Ульяновской области с начала пандемии выявлено 3783 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 150. В настоящее время продолжают лечение 2498 пациентов с COVID-19.

Выздоровели в Ульяновской области 1267 человек, в том числе за последние сутки — 12.

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, на 12 июня под медицинским наблюдением находились 5116 человек, сняты с наблюдения 10 900 человек. Всего проведено 84 322 теста на коронавирус, обследованы 78 926 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего день в России выявлено 520 129 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.