Чебоксары, 13 июня, 2020, 13:37 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки число переболевших COVID-19 почти на одном уровне с числом выявленных носителей коронавируса — соответственно 75 и 78. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Стопкоронавирус.рф Данные по Чувашии с сайта оперативного штаба России

По данным на 13 июня, в Чувашии с начала пандемии выявлено 3956 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 78. В настоящее время продолжают лечение 1833 пациентов с COVID-19, в том числе 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Выздоровели в Чувашии 2105 человек, в том числе за последние сутки — 75. Новых летальных исходов нет.

По данным властей на 12 июня, в Чувашии в условиях пандемии во всех лабораториях выполнено 76 963 исследования у 69 690 человек. Для лечение развернуто 1613 коек, из них оставались свободными 120.