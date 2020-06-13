Калуга, 13 июня, 2020, 12:55 — ИА Регнум. В ночь на 13 июня в овраге у гаражного кооператива «Гранит» на улице Маршала Жукова было обнаружено тело женщины с резаной раной шеи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По информации ведомства, личность убитой установлена. Ей было 33 года. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Убийцу ищут.