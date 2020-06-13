Кишинёв, 13 июня, 2020, 12:25 — ИА Регнум. США оказывают протекцию беглому молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку, не выдавая его Молдавии и намереваясь использовать его для изменения ситуации в стране в ходе президентской кампании осенью 2020 года. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

(сс) Saeima Владимир Плахотнюк

Он отметил, что США не принимают решение об экстрадиции Плахотнюка в Молдавию. «Мне посол США говорит, что они не вмешиваются во внутреннюю политику Молдавии. А Плахотнюка они держат у себя, то ли хотят использовать против меня на президентских выборах, то ли еще для чего-то», — сказал Додон.

По его словам, Плахотнюк уверяет американцев, что боролся против России, но на самом деле «разводит США и ведет двойную игру».

«Вы знаете, что он у меня в кабинете год назад обещал Дмитрию Козаку? Вы знаете, какие документы он передал русским, какие обязательства брал перед ними. Вы уверены в том, кого защищаете? Я уверен, что главный аргумент, почему вы его держите там, — это то, что он был против русских и за Америку. Вы уверены в этом? У меня большие сомнения насчет этого», — добавил Додон.

Отметим, что Козак в ходе визита в Молдавию в июне 2019 года, накануне смены власти в республике, встречался с Додоном и Плахотнюком. Позже стало известно, что он предлагал план федерализации Молдавии в обмен на поддержку Москвой создания коалиции социалистов с Демпартией, которую возглавлял Плахотнюк. Москва, однако, в итоге поддержала коалицию социалистов с правым блоком ACUM, что сыграло решающую роль в отстранении Плахотнюка от власти.

В конце мая 2020 года суд Кишинева заочно арестовал беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Это уже второй ордер на арест Плахотнюка, и он выдан по новым обвинениям в создании организованной преступной группы, отмывании денег, организации и координации вывода денег из банковской системы Молдавии, известного как «кража миллиарда».

Генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что теперь власти Молдавии направили запрос об экстрадиции Плахотнюка в США, где он скрывается. По словам генпрокурора, сегодня есть неопровержимые доказательства того, что именно Плахотнюк был бенефициаром денег, выведенных из молдавских банков.

Владимир Плахотнюк бежал из Молдавии 14 июня 2019 года, когда возглавляемая им Демпартия была отстранена от власти. Покинув Молдавию, Плахотнюк направился в США и жил в Майами, где находится до сих пор.

13 января 2020 года США объявили о введении санкций в отношении беглого молдавского олигарха Плахотнюка и его семьи. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Плахотнюк своими действиями подорвал независимость демократических институтов Молдавии. Плахотнюка и его семью лишили права на получение визы США. В то же время до окончания действующей визы Плахотнюк остается в США. А в начале июня стало известно, что он опротестовал в американском суде решение о введении санкций.