Калуга, 13 июня, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Мемориальную доску русскому архитектору XVIII века Петру Никитину торжественно установили на стене здании больницы Красного Креста в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе областного центра.

Kaluga-gov.ru Мемориальная доска архитектору XVIII века Петру Никитину в Калуге.

Петр Никитин стал создателем архитектурного ансамбля центра Калуги и плана, по которому застраивался город. Памятную доску зодчему открыли в канун годовщины официального принятия плана города, разработанного им — это произошло 13 июня 1778 года. План учитывал специфику рельефа местности, которая прорезана спускающимися к реке Оке оврагами. В итоге Калуга уже в XVIII веке стала образцовым городом русского классицизма.

«Благодаря мастерству этого человека, мы можем любоваться архитектурой: присутственные места, Каменный мост, главное народное училище — корпус калужского государственного университета имени Циолковского. Этот человек заслуженно является Почётным гражданином города», — заявил на церемонии исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов.