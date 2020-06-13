Вашингтон, 13 июня, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Расширенную версию доклада специального прокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в ход американских выборов президента в 2016 году намерено к 19 июня обнародовать американское министерство юстиции. Об этом 13 июня сообщает газета Washington Post.

DonkeyHotey Роберт Мюллер

По информации газеты, минюст США уведомил суд в столице страны о том, что расширенная версия доклада Мюллера с меньшими редакциями будет обнародована к 19 июня.

Также известно, что в ней будет содержаться дополнительная информация про экс-советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна и его роль в якобы имевшем место российском вмешательстве в избирательную кампанию, который 20 февраля текущего года был приговорен к более чем трёхлетнему сроку тюрьмы за дачу ложных показаний, попытку помешать расследованию конгрессу и запугивание свидетеля.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в апреле прошедшего года специальный прокурор США Роберт Мюллер в закончил более чем двухлетнее расследование, в котором он подтвердил вмешательство России в ход американских выборов в 2016 году, однако так и не смог найти доказательств «сговора Трампа с Москвой».