Йошкар-Ола, 12 июня, 2020, 23:20 — ИА Регнум. Йошкар-Ола присоединилась к всероссийской акции «Испеки пирог и скажи спасибо». Хлебозавод №1 и сеть «Перекресток» в преддверии Дня России решили передать медикам республики выпечку собственного производства, сообщает пресс-служба администрации столицы Марий Эл.

Пресс-служба администрации Йошкар-Олы

Хлебозавод подготовил сладкие подарки для Детской республиканской клинической больницы.

Пресс-служба администрации Йошкар-Олы

«Таким образом мы хотели выразить благодарность всем врачам и медицинским работникам, которые каждый день рискуют собственной жизнью ради здоровья пациентов… Выражаем признательность врачам за самоотверженную работу, за доброту и милосердие», — сказала гендиректор завода Ольга Сурдина.

Выпечка производства сети «Перекрёсток» предназначена для медицинского персонала Республиканского онкологического диспансера. Региональный директор сети Наталья Полторанина подчеркнула, что в это непростое время как никогда важно поддержать тех, кто ежедневно и самоотверженно заботится о здоровье людей, работает в больницах и поликлиниках.

Пресс-служба администрации Йошкар-Олы

В акции «Испеки пирог и скажи спасибо» могут принять участие все желающие жители России. Фотографии и видеозаписи со словами благодарности можно разместить в социальных сетях с хештегом #МыРоссия, #МыВместе, #ялюблютебяжизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, в День России жители Йошкар-Олы присоединись к всероссийской акции «Окна России». Флагом Российской федерации украсили окна, балконы, двери магазинов. Также жители города активно принимают участие в акции «Флаги России» которая проходит по всей стране.