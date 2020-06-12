Йошкар-Ола, 12 июня, 2020, 22:48 — ИА Регнум. В День России жители Йошкар-Олы присоединись к всероссийской акции «Окна России». Флагом Российской федерации украсили окна, балконы, двери магазинов.

Пресс-служба администрации Йошкар-Олы

Также жители города активно принимают участие в акции «Флаги России» которая проходит по всей стране.

Вместе с российским триколором дети также вывешивают собственные рисунки, украшают окна шариками.

Пресс-служба администрации Йошкар-Олы

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Пензенской области в День России, 12 июня, состоялась торжественная церемония подъема государственного флага РФ возле стелы «Росток». Под звуки гимна Российской Федерации триколор взвился к небу.