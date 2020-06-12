Ижевск, 12 июня, 2020, 22:21 — ИА Регнум. В Ижевске в День России развернули флаг Российской федерации размером 29 метров на 9 метров. Флаг расположен на телевышке, которая является одним из самых высоких сооружений города, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Пресс-служба правительства Удмуртии

Полотно весом 100 кг закрепляла бригада альпинистов-руферов.

По словам координатора проекта Евгении Сундуковой, флаг на телевышке в Ижевске разворачивается в День России уже второй год. В этом году триколор напечатали из плотной сетки, чтобы он выдержал погодные условия. На телевышке флаг будут находиться два дня, любой желающий может сфотографироваться на фоне полотнища, выложив фотогрфию в соцсети с хештегом #МыВместе и #Ижевск260.

Аналогичные акции прошли в городах и районах республики. В Сарапуле флаг России водрузили на объекте культурного наследия «Пожарная каланча». Сотрудники Дебесского Центра культуры и туризма организовали поднятие флага России в необычном месте — на территории памятника природы — горы Байгурезь.

Жители республики также присоединились к акции, украсив флагом России балконы и окна своих квартир.

Напомним, телевышка на Пушкинской высотой в 110 метров появилась в 1956 году. Эта телевышка — одна из первых в провинциях СССР того времени. Благодаря ей ижевчане впервые смогли увидеть телепередачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня, в рамках флешмоба «Флаги России» в Ростове-на-Дону волонтёры украсили копиями российского триколора колесо обозрения на Театральной площади.