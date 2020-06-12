Салехард, 12 июня, 2020, 22:04 — ИА Регнум. Жители Ямала в День России выбирали самое вкусное северное блюдо. Девять участников акции #ВкусРоссии и #ПирогиРоссии представили на суд земляков необычные блюда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Больше всех голосов набрали пельмешки из Надыма. Не менее аппетитными были уха «Северяночка» из Ноябрьска, паштет из оленьих мозгов из Пуровского района, салат из рыбы из Приуральского района, армянский шашлык из Пуровского района, сугудай из муксуна из Нового Уренгоя, рыбный хлеб из Салехарда. Голосование прошло в группе «Северяне» в социальной сети «ВКонтакте».

Шеф-повар из рестобара «Пятница» Марат Холмирзаев из Салехарда в рамках акции представил в прямом эфире национальное блюдо «Дары Ямала». Для приготовления блюда необходимо филе щокура, помидоры, брокколи, цветная капуста, сыр, чесночное и подсолнечное масло, сливочный соус. Запись пошагового приготовления этого изысканного блюда выложена на странице проекта «Северяне» и группах в социальных сетях Общероссийского народного фронта ЯНАО.