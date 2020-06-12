Тюмень, 12 июня, 2020, 20:40 — ИА Регнум. В Тюмени День России был тёплым и солнечным. Праздничную атмосферу во дворах жителей города создавали артисты Тюменского концертно-театрального объединения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Тюмени Уличный концерт

Автомобиль с концертной бригадой заезжал в районы Рощино, Метелево и Дома обороны. Тюменцы, от мала до велика, активно подпевали артистам, некоторые, бросив домашние хлопоты, вышли во двор к артистам, подпевали, танцевали, фотографировали. Гимн России звучал в исполнении нескольких поколений.

Некоторые тюменцы вспомнили, как в советское время во дворы приезжали агитбригады. Концертная площадка на колёсам напомнила им былые времена.