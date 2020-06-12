На Ямале исполнили песни о России на шести языках
Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 12 июня, 2020, 19:54 — ИА Регнум. В Ямальском районе День России встретили без массовых сборов, но с уличными концертами. Работники культуры создавали во дворах праздничное настроение и приготовили особенный подарок для жителей многонационального муниципалитета. Они исполнили песни «Моя Россия» и «Мы желаем счастья вам» на шести языках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель клубной системы Ямальского района Оксана Ласунова.
Клип «Моя Россия», записанный дистанционным методом, получился красивый, трогательный и трепетный. Работники культуры района признаются в любви к Родине на языке ненцев и ханты, татарском, бурятском, калмыцком, украинском, русском языках. «Мы желаем счастья вам» — это запись с концерта до коронавирусных ограничений, и создаёт потрясающее чувство единения и общности людей разных народов.
Оксана Ласунова отметила, что клубная система Ямальского района перешла пока на дистанционный формат работы. Но коронавирусная инфекция выходит на Ямале на плато, и скоро воспитанники и их педагоги встретятся вновь.