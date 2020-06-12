Ярославль, 12 июня, 2020, 17:48 — ИА Регнум. В Ярославле у памятника бронзовому медведю прошел флешмоб, организованный в рамках празднования Дня России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Известные ярославские рестораторы и представители общественности города собрались у памятника символу Ярославля и вместе исполнили гимн Российской Федерации.

Флешмоб в Ярославле

«Нашим флешмобом мы присоединяемся к акции «Окна России». В связи с продолжающимися ограничениями на проведение массовых мероприятий празднование Дня России в полном объеме пока невозможно. Но нашей инициативной малой группой мы решили по-особенному отметить этот день и поздравить всех наших соотечественников с этим важным для нашего государства праздником», — отметила организатор флешмоба, президент МОТ «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

Памятник «Символ России — легенда Ярославля» изначально планировался как место проведения флешмоба. Рычащего бронзового мишку на день России даже переодели в патриотический наряд, а рядом в туристическом квартале был поднят российский триколор.