Североморск, Мурманская область, 12 июня, 2020, 16:50 — ИА Регнум. На мысе Алыш сегодня состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, приуроченная к празднованию Дня России. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Мурманской области, в митинге принял участие губернатор Андрей Чибис.

Gov-murman.ru

«Поздравляю всех с Днём России, с тем, что у нас сильная страна, сильный народ и мощные вооружённые силы — Северный флот, который обеспечивает нашу независимость суверенитет и безопасность. Поздравляю всех с праздником и призываю делать все, чтобы наша страна процветала, развивалась многие века и чтобы мы были достойны предыдущих поколений и примером для будущих!», — сказал Андрей Чибис.

Губернатор также поздравил флот с пополнением — новой атомной подводной лодкой «Князь Владимир», на которой сегодня в Северодвинске подняли Андреевский флаг.