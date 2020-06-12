Пермь, 12 июня, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Пермский край 12 июня присоединился к федеральной акции «Спасибо врачам!». Бригады артистов выступили во дворах больниц с концертами, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Minzdrav.permkrai.ru Выступление пермских артистов для медиков

Творческие выступления длились полчаса и прошли на территории клиник и станций скорой помощи. Поздравления в поддержку медиков и пациентов звучали в Перми, Березниках, Кунгуре, Лысьве, Губахе, Кудымкаре, Красновишерске, Чайковском, Соликамске, Верещагино, Горнозаводске, посёлке Гайны, ЗАТО Звездный.

С бортов празднично украшенных автомобилей прозвучали известные и всеми любимые авторские и народные песни, посвященные Родине. В столице Прикамья 30 артистов Городского концертного объединения поздравили работников 12 больниц, исполнив вокальные и танцевальные номера.