Боровск, Калужская область, 12 июня, 2020, 16:12 — ИА Регнум. В Калужской области проводится проверка по факту смерти 29-летнего гражданина республики Узбекистан, сообщили 12 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, накануне днём мужчина со своими знакомыми находился на берегу реки Страдаловка Боровского района. По словам очевидцев, мужчина вошёл в воду и через некоторое время исчез из виду.

В ходе поисков совместно с водолазами МЧС России тело приезжего было найдено. По результатам проверки следователем будет принято решение.