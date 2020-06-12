Ханты-Мансийск, 12 июня, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В Югре коллектив культурно-досугового центра «Октябрь» поздравил врачей окружной клинической больницы песнями и пирогом. Маленьким пациентам подарили настольную игру «Хоккей», сообщила корреспонденту ИА REGNUM участница творческого коллектива Екатерина Гарькина.

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«Мы спели и выразили слова благодарности главному врачу окружной клинической больницы Елене Кутефа, старшей медицинской сестре Ольге Карповой, всем врачам и всему коллективу больницы за преданность профессии, любовь к людям и нелёгкий ежедневный труд!», — сообщает Екатерина Гарькина.

В окружной клинической больнице сегодня дежурят 24 врача, а в «красной зоне», где лечат больных коронавирусом работают около 150 медиков.