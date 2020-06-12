Калуга, 12 июня, 2020, 15:11 — ИА Регнум. Стилизованная под ракету опора ЛЭП на главном въезде в Калугу, что на набережной Яченского водохранилища, ко Дню России расцвела световым изображением триколора. Об этом 12 июня рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Дмитрий Иванов.

Kaluga-gov.ru Стилизованная под ракету опора ЛЭП ко Дню России расцвела световым изображением триколора.

По его словам, за столь необычный «подарок» калужане в первую очередь благодарны энергетикам, которые создали своим землякам праздничное настроение. Увидеть светящуюся опору можно в тёмное время суток.

«В конструкцию ЛЭП вмонтированы светодиоды которые, помогают «ракете» светиться цветами государственного флага России. И если раньше энергоконструкцию не украшали, то сейчас получилось весьма интересное решение», — сказал Дмитрий Иванов.