В России ситуация с коронавирусом вышла на уверенное плато. Регионы ослабляют введённые в марте режимы повышенной готовности и отменяют пропуска.

Подробности в материале: В Минздраве назвали не подходящие для профилактики SARS-CoV-2 препараты

Антималярийные препараты недопустимо рекомендовать в качестве профилактического средства от коронавируса, так как в результате такого их применения имеются неблагоприятные исходы. Об этом 12 июня рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1».

В регионах Уральского федерального округа замедлился прирост заболеваемости COVID-19. Во всех, кроме Ямала.

«Анатолия Алексеевича (Трушкина) похоронили (на Митинском кладбище)», — сказал источник.

В Москве на Митинском кладбище похоронен писатель и юморист Анатолий Трушкин , который умер на 79-м году жизни от осложнений, связанных с COVID-19. Об этом 12 июня сообщил ТАСС друг семьи Лука Сафронов .

Подробности в материале: На Ямале продлили режим ответственного поведения по коронавирусу

На 12 июня в регионе с начала пандемии зарегистрировано 3086 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 1487 человек, 15 скончались.

Ямальцы продолжат в обязательном порядке носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Для пожилых людей старше 65 лет остались ограничения по выходу на улицу.

На Ямале режим ответственного поведения по коронавирусу продлён до 21 июня. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Читайте также: В Оренбуржье режим ответственного поведения граждан продлён до 21 июня

Согласно губернаторскому указу, организации социального обслуживания с 18 июня начнут работу по поэтапному снятию режима изоляции.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Режим ответственного поведения продлен до 21 июня. Документ опубликован на портале правительства региона.

Читайте также: В Калининграде среди новых заразившихся коронавирусом пятеро детей

За минувшие сутки в Калининградской области подтверждено 38 новых положительных тестов на коронавирус, сообщил сегодня региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией. Всего к 12 июня зарегистрировано 1984 заболевших.

Читайте подробнее: Доктор медицины назвал сроки начала второй волны коронавируса

Доктор медицины, профессор Виктор Зуев высказался на тему вероятности второй волны коронавирусной инфекции в России.

Подробности в материале: Говорить о победе над коронавирусом в РФ еще рано — Минздрав

«Говорить о полной победе (в Российской Федерации) над этой инфекцией (коронавирус) еще рано, — отметила она. — Заболевание (COVID-19)… еще регистрируется в регионах».

В Российской Федерации еще рано говорить о полной победе над пандемией коронавируса, несмотря на уменьшение числа новых случаев заражения. Об этом сообщила 12 июня главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова .

Главный инфекционист России Елена Малинникова заявила об уменьшении рисков заболевания COVID-19 в стране.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается.

Об этом: Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Гражданам России необходимо быть готовыми к изменению своих планов из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в месте предполагаемого отдыха.

В Карелии за четверг, 11 июня, выявили сразу 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый большой суточный рост заражений в республике за всё время пандемии. Общее количество подтвержденных фактов инфицирования к 12 июня составило в регионе 783 случая.

Подробности в материале: На Ямале исполнили песни о России на шести языках

В Ямальском районе День России встретили без массовых сборов, но с уличными концертами. Работники культуры создавали во дворах праздничное настроение и приготовили особенный подарок для жителей многонационального муниципалитета. Они исполнили песни «Моя Россия» и «Мы желаем счастья вам» на шести языках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель клубной системы Ямальского района Оксана Ласунова .

Подробности в материале: В России от COVID-19 вылечились еще 97 военнослужащих

Общее число выздоровевших военнослужащих ВС РФ от заболевания COVID-19 достигло 4829, за последние сутки излечились 97 российских военных.

Читайте также: В Саратовской области подтвердились 116 положительных тестов на коронавирус

В Саратовской области 12 июня выявили еще 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 4362 человека, выздоровели 1980 пациентов, за последние сутки — 98 человек. С начала пандемии скончались 37 человек.

Читайте подробнее: Ещё 49 носителей коронавируса выявили в Татарии

В Татарии 12 июня подтвердились 49 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с момента наблюдения инфицированы 3823 человека.

Читайте также: В Пензенской области подтвердили заражение коронавирусом у 103 человек

В Пензенской области 12 июня подтвердились 103 новых случая заражения SARS-CoV2. Всего с начала пандемии в регионе выявили 3535 носителей коронавирусной инфекции. Выздоровели после заражения — 2823 человека, за сутки — 95 пациентов. Скончались с начала пандемии 28 жителей региона.

Подробности в материале: В Абхазии продлили режим закрытия границы с Россией из-за пандемии

Власти Абхазии приняли решение о продлении режима закрытия границ с Российской Федерацией из-за ситуации с коронавирусом до 1 июля.

Подробности в материале: Медикам Марий Эл передали пироги с флагами России

Йошкар-Ола присоединилась к всероссийской акции «Испеки пирог и скажи спасибо». Хлебозавод №1 и сеть «Перекресток» в преддверии Дня России решили передать медикам республики выпечку собственного производства.

Читайте также: В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусной инфекцией

Еще 44 пациента в Москве умерли от заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 12 июня. Об этом говорится в материалах оперативного штаба столицы по борьбе с коронавирусом.

Об этом: Центр Екатеринбурга подсветили в честь Дня России

А на здании правительства Свердловской области удалось отразить несколько изображений: там нашлось место и гербу Российской Федерации, и уральским лесам, и триколору. Также световое шоу продемонстрировали на «Ельцин-центре».

В честь праздника устроили несколько световых инсталяций. Первая из них была спроецирована на здание горадминистрации: ратушу разнообразили надписи «С Днём России», «#МЫРОССИЯ», «Екатеринбург», а также изображение российского флага.

В центральной части Екатеринбурга организовали световое шоу в рамках празднования Дня России, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Об этом: В Ленинградской области открывают ярмарки и запустят каршеринг

В Ленобласти с 15 июня открывают ярмарки и запустят каршеринг. Об этом говорится в постановлении главы региона Александр Дрозденко , передает пресс-служба областного правительства.

Об этом: В Челябинской области умерли пять человек с коронавирусом

Женщина 86 лет и мужчины 67 и 84 лет умерли от COVID-19. А мужчины 58 лет и 82 лет скончались от других причин.

В Челябинской области за сутки скончались сразу пять пациентов с короанвирусом. Об этом сообщает минздрав региона.

Диагноз COVID-19 подтверждён у 26 сотрудников подрядных организаций «Салым Петролеум Девелопмент». План карантинных мероприятий на предприятии должен быть готов к 13 июня. Пока решался вопрос об изоляции контактировавших с заболевшими, несколько вахтовиков которым необходимо подтверждение отсутствия у них инфекции, пытались сбежать.

В Югре на обсервации по коронавирусу находится 140 вахтовиков «Салым Петролеум Девелопмент» из разных регионов России. Об этом на заседании оперативного штаба ХМАО по борьбе с распространением коронавируса в ХМО доложил директор департамента охраны здоровья, охраны труда, общественной безопасности и охраны окружающей среды предприятия Михаил Ковалёв , сообщает « СургутинформТВ ».

Подробности в материале: В Челябинской области подтвердили 149 новых случаев COVID-19

В Челябинской области за 12 июня подтверждено 149 случаев COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

Читайте подробнее: Еще 262 носителя коронавируса выявили в Петербурге за сутки

За последние сутки, то есть в пятницу, 12 июня, в Санкт-Петербурге выявили 262 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Днем ранее были зафиксированы 274 случая инфицирования.

Об этом: В Ленобласти сохраняется суточное равновесие заразившихся и выписанных

На территории Ленинградской области за последние сутки, то есть в пятницу, 12 июня, официально подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее было заявлено о 52 новых случаях.

228 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщили 13 июня в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлено 64 носителя коронавируса

64 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Тамбовской области, об этом сообщил региональный оперативный штаб 13 июня.

Читайте подробнее: На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня. В числе новых пациентов — восемь детей в возрасте от года и трёх месяцев до десяти лет.

В Ростовской области за последние сутки 162 жителя получили положительный результат теста на SARS-CoV-2. Общее число случаев заражения коронавирусом на Дону достигло 7 тыс. 314 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 13 июня.

Подробности в материале: В Тверской области за сутки выявили 81 носителя коронавируса

81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Тверской области за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.

Подробности в материале: В Карелии после вспышки снизилось число новых случаев коронавируса

На субботу, 13 июня, в Карелии насчитывается 806 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе 23 случая подтверждено за последние сутки. Эти данные обнародованы после вспышки инфекции среди дорожных рабочих в Сортавальском районе, когда днем ранее суточный показатель новых фактов заражения в республике достиг 81 случая.

11:15 13.06.2020

98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили 13 июня в региональном оперативном штабе. Заражение выявлено у жителей Тулы и Донского, а также 16 районов области.

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Об этом: В Тульской области за сутки выявили 98 носителей коронавируса

11:17 13.06.2020 В Ростовской области стало известно об очередной жертве COVID-19. За последние сутки на Дону скончался пожилой мужчина, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 13 июня. Читайте также: В Ростовской области число жертв COVID-19 достигло 65 человек

11:21 13.06.2020 16 положительных тестов на коронавирус подтверждены за последние сутки в Республике Калмыкия, это следует из информации республиканского министерства здравоохранения. Об этом: В Калмыкии за сутки выявлены 16 носителей коронавируса

11:23 13.06.2020 В Курганской области за минувшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них лишь четыре заражения являются завозными с Ямала, ХМАО, Москвы и Амурской области. Остальные случаи — контактные. Всего с начала пандемии в регионе на 13 июня зафиксировано 384 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 45,6% — завозные, 54,4% — по контакту с заболевшими. Выздоровели 224 человека. скончалась одна пациентка. Об этом: В Курганской области выявлено 15 новых заражений коронавирусом

11:25 13.06.2020 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Смоленской области за последние сутки, данные 13 июня опубликовал федеральный оперативный штаб. Об этом: В Смоленской области за сутки выявили 103 носителя коронавируса

11:29 13.06.2020 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Орловской области за последние сутки, данные 13 июня опубликовал федеральный оперативный штаб. Читайте также: В Орловской области за сутки выявлен 81 носитель коронавируса

11:30 13.06.2020 За прошедшие сутки в Псковской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 июня сообщил на своей странице в соцсети глава региона Михаил Ведерников. Днем ранее было найдено 100 новых случаев заражения. Подробности в материале: На Псковщине сообщили о 105 новых случаях заражения и двух смертях от COVID

11:31 13.06.2020 В Приволжском федеральном округе на 13 июня выявили 1215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 55 348 случаев. Читайте также: В Поволжье выявлено более 55,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

11:34 13.06.2020 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки, данные опубликовал 13 июня федеральный оперативный штаб. Об этом: В Ивановской области за сутки выявлено 95 носителей коронавируса

11:35 13.06.2020 В Крыму пытаются запустить курортный сезон и занимаются снятием коронавирусных ограничений, а количество заражённых граждан на полуострове увеличивается: за сутки в республике подтвердился положительный результат теста на новую инфекцию у 22 человек. 12 июня — у семи граждан, 11 — у 25. Читайте также: В Крыму за сутки выявили 22 носителя коронавируса

11:37 13.06.2020 88 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявили 88 положительных тестов на коронавирус

11:38 13.06.2020 В Мордовии по состоянию на 13 июня выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2538 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте также: Число носителей коронавируса в Мордовии превысило 2,5 тыс. человек

11:53 13.06.2020 В Курской области 13 июня зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе было зарегистрировано 3922 случая. Читайте подробнее: В Курской области выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом

11:59 13.06.2020 На Ямале за минувшие сутки выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавируса Татьяна Бучкова. С начала пандемии на Ямале на 13 июня подтверждено 3 211 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 1 491 человек, скончались 15. Об этом: На Ямале за сутки выявлено 125 носителей коронавируса

11:59 13.06.2020 В Липецкой области 13 июня подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории Липецкой области выявлено 2937 случаев. Подробности в материале: В Липецкой области подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом

12:10 13.06.2020 31-летняя женщина с подтверждённым заражением коронавирусом скончалась в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперштабе 13 июня. Читайте также: В Краснодаре скончалась 31-летняя женщина с коронавирусом

12:10 13.06.2020 В Свердловской области за 12 июня подтверждено 245 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит региональный оперштаб. Об этом: В Свердловской области подтверждено 245 новых случаев COVID-19

12:15 13.06.2020 Пик заболеваемости COVID-19 в России пришёлся на 11 мая. В настоящее время из медучреждений выписаны 80% пациентов, госпитализарованных с подтверждённым коронавирусом. Читайте также: Голикова назвала дату пика заболеваемости COVID-19 в России

12:25 13.06.2020 В Югре за минувшие сутки коронавирус выявлен у 183 человек, два человек с COVID-19 скончались. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. У обоих умерших пациентов, мужчины 61 года и женщины 79 лет, течение болезни у было осложнено сопутствующими заболеваниями. С начала пандемии в ХМАО на 13 июня зафиксировано 4340 заразившихся SARS-CoV-2. Из них 1804 человека выздоровели, 26 скончались. Подробности в материале: Коронавирус в Югре за сутки: 183 заражённых, двое умерших

12:31 13.06.2020 Во Владимирской области 13 июня подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона зарегистрировано 3453 случая заражения. Читайте также: Во Владимирской области выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом

12:36 13.06.2020 В Санкт-Петербурге с 15 июня начнется новый этап снятия ограничений, введенных в марте-апреле текущего года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. После более чем двухмесячного перерыва откроются парикмахерские, предприятия бытового обслуживания, мебельные магазины и риэлтерские конторы. Об этом: В Петербурге откроют парикмахерские и мебельные магазины

12:36 13.06.2020 В Астраханской области 13 июня подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 2763 подтверждённых случая. Читайте подробнее: В Астраханской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

12:41 13.06.2020 В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 62 положительных теста на коронавирус, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. На 100 тысяч населения приходится 138,23 случаев заражения, темп прироста — 2,35. На сегодняшний день с начала пандемии) в Оренбуржье зафиксировано 2 705 носителей SARS-CoV-2. Читайте также: В Оренбуржье подтвердили ещё 62 положительных теста на SARS-CoV-2

12:45 13.06.2020 В Астраханской области скончалась женщина 1926 года рождения с COVID-19, проходившая лечение в Областной инфекционной клинической больнице им. А. М. Ничоги. Всего в регионе зарегистрировано 24 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Читайте подробнее: В Астраханской области скончалась ещё одна пациентка с COVID-19

12:50 13.06.2020 В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Для стабилизации тенденции к снижению заболеваемости соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120 внесены 13 июня 2020 года. Подробности в материале: В Тюменской области продлён режим повышенной готовности

12:56 13.06.2020 В Оренбургской области летом 2020 года планируют открыть 22 загородных детских лагеря, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Ожидается, что в летний сезон в загородных лагерях отдохнет более 4 тысяч детей. Читайте подробнее: В Оренбуржье к открытию готовят 22 загородных детских лагеря

12:58 13.06.2020 В настоящее время 49 российских регионов смягчают ограничительные карантинные меры, которые связаны с пандемией коронавируса, причем 43 из них — на первом этапе. Об этом 13 июня рассказала на брифинге в эфире телеканала 360 заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Читайте подробнее: Ограничительные меры снимают в 49 российских регионах — Голикова

13:06 13.06.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июня, выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В больнице лечатся 45 пациентов. В амбулаторных условиях под меднаблюдением находятся 28 человек. В одном случае коронавирус выявлен посмертно. Читайте также: В Прикамье выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2

13:08 13.06.2020 Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уточнение причин смерти в России в апреле 2020 года может коснуться 1052 случаев. Об этом: Голикова: уточнение причин смерти в апреле может коснуться 1052 случаев

13:10 13.06.2020 В Тюменской области выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии — в Тюменской области на 13 июня выявлено 2119 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 1229 человек, 14 пациентов с COVID-19 скончались. Подробности в материале: В Тюменской области выявили ещё 50 человек с коронавирусом

13:14 13.06.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июня, от коронавирусной инфекции умерли 82-летний мужчина и 66-летняя женщина, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Прикамьбе с начала пандемии скончались 78 пациентов с коронавирусом

13:15 13.06.2020 За минувшие сутки положительный тест на коронавирус подтверждён у 77 жителей Белгородской области. Два пациента скончались, сообщили 13 июня в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгородской области выявили 77 носителей коронавируса, двое скончались

13:15 13.06.2020 За прошедшие сутки 56 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Рязанской области. Ещё 57 положительных тестов направлены в лабораторию, сообщили 13 июня в региональной оперативной рабочей группе. Читайте также: В Рязанской области подтвердили 56 случаев заражения коронавирусом

13:16 13.06.2020 За сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Читайте также: В Севастополе выявили ещё двух носителей коронавируса

13:17 13.06.2020 Ещё 109 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Два пациента скончались, сообщили 13 июня в региональном оперативном штабе. Об этом: В Волгоградской области выявили ещё 109 носителей коронавируса

13:21 13.06.2020 Проверку по факту пожара в Орловской больнице скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко начала прокуратура области, сообщила 13 июня старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова. Подробности в материале: После пожара в орловской больнице прокуратура начала проверку

13:22 13.06.2020 Двое мужчин с подтверждённым коронавирусом скончались за минувшие сутки в Волгоградской области. Об этом сообщили 13 июня в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

13:25 13.06.2020 Речные круизы в России туроператоры планируют возобновить не ранее третьей недели июня. Подробности в материале: Названа дата возобновления речных круизов в России

13:27 13.06.2020 В Пермском крае карантин ввели в хирургическом отделении Добрянской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба краевой администрации. Прием и выписка пациентов запрещены в связи с выявлением случая заражения коронавирусом среди медиков. Носителем SARS-CoV-2 стал один медработник. Определен круг его контактов, взяты анализы. На обсервации в хирургическом отделении клиники находятся 20 пациентов и шесть сотрудников учреждения. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, на дому изолированы 13 медработников. Об этом: В Прикамье на карантин закрыли хирургической отделение райбольницы

13:28 13.06.2020 Ещё 95 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Брянской области за минувшие сутки. Об этом 13 июня рассказали в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области за сутки подтвердили 95 случаев заражения коронавирусом

13:37 13.06.2020 В Чувашии за сутки число переболевших COVID-19 почти на одном уровне с числом выявленных носителей коронавируса — соответственно 75 и 78. Подробности в материале: В Чувашии выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом

13:48 13.06.2020 В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 12 человек, новых летальных исходов нет. Читайте подробнее: В Ульяновской области выявлены ещё 150 носителей коронавируса

14:24 13.06.2020 Самое большое число смертей от COVID-19 в России в апреле текущего года было зафиксировано в Центральном федеральном округе, Москве и Московской области. Об этом 13 июня рассказала на брифинге в эфире телеканала 360 заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Читайте подробнее: Голикова сообщила, в каких регионах РФ наибольшая смертность от COVID-19

16:37 13.06.2020 В Курганской области с 15 июня будут смягчены правила въезда на территорию региона. Приехать в Зауралье смогут теперь жители других субъектов РФ при наличии справки об отсутствии заражения коронавирусом, полученной не ранее, чем за 48 часов до выезда, сообщает региональный оперативный штаб. Меж тем сохраняется обязательный масочный режим для жителей Курганской области. Люди старше 65 лет продолжают жить в рамках режима ответственного поведения. Читайте подробнее: В Курганской области сняли запреты для въезда в регион, но при условии

16:42 13.06.2020 В Российской Федерации важным элементом профилактики коронавируса наряду с социальной дистанцией и мытьём рук является также соблюдение масочного режима. Об этом 13 июня сообщил ТАСС министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. По его словам, очень важный элемент профилактики — ношение медицинских или гигиенических масок, особенно в общественных местах и транспорте. Читайте подробнее: Глава Минздрава РФ рассказал о важных элементах профилактики коронавируса

16:51 13.06.2020 Общее число зарегистрированных умерших от COVID-19 в России по итогам апреля составило 2712 человек, свидетельствуют данные Росстата. Читайте также: В Росстате представили данные о смертности от COVID-19 в апреле

17:17 13.06.2020 В Курганской области с 15 июня возобновляется авиасообщение. Об этом информирует региональный оперативный штаб. На 15 июня запланирован рейс авиакомпании «ЮТэйр» Москва-Курган-Москва, а с 21 июня данные рейсы станут ежедневными. Однако пассажирам, прибывшим в Курган из других регионов, необходимо иметь справку, полученную не ранее, чем за 48 часов до выезда, доказывающую отрицательный результат теста на коронавирус. Читайте также: Возобновляется авиасообщение с Курганом

17:30 13.06.2020 В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Подробности в материале: В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

17:39 13.06.2020 В Мордовии скончался врач-хирург республиканской клинической больницы Алексей Рябов. Подробности в материале: От пневмонии скончался 38-летний врач РКБ Мордовии

17:54 13.06.2020 В Нижнем Новгороде на улице Советской, недалеко от здания железнодорожного вокзала, в рамках федеральной акции «Фестиваль граффити» ко Дню России торжественно открыли новый арт-объект, посвящённый людям героических профессий и добровольцам. Читайте подробнее: В Нижнем Новгороде создали масштабное граффити в благодарность медикам

18:13 13.06.2020 В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё два человека. Это следует из сообщения регионального оперштаба. Подробности в материале: В Свердловской области ещё два пациента умерли от COVID-19

18:17 13.06.2020 Разработанные центром «Вектор» и Институтом им. Гамалеи вакцины от COVID-19 планируется зарегистрировать в августе 2020 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Подробности в материале: Названы сроки регистрации вакцин от COVID-19 в России

18:38 13.06.2020 В Свердловской области с начала пандемии коронавируса его обнаружили уже более чем у девяти тысяч человек. Подробности в материале: Число выявленных с коронавирусом свердловчан превысило девять тысяч

19:20 13.06.2020 В Новосибирской области за прошедшие сутки, по данным на сегодня, 13 июня, выявили 108 новых случаев заражения коронавируса. За это же время 143 пациента выписаны с выздоровлением. Три человека скончались: 55-летний и 75-летний мужчины и 34-летняя женщина. Такие данные приводит оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Новосибирской области за сутки выздоровели 143 человека, трое скончались

19:30 13.06.2020 В Кемеровской области, по данным на сегодняшний день, 13 июня, за прошедшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавируом, сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило тысячу

20:16 13.06.2020 В Свердловской области нет ограничений по оказанию парикмахерских услуг. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев. Подробности в материале: Свердловский губернатор объяснил, можно ли красить волосы в парикмахерских

21:49 13.06.2020 Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что зарубежные страны пока не дали свое согласие на принятие туристов из России. Подробности в материале: За рубежом пока не готовы принять туристов из России — глава Ростуризма

22:10 13.06.2020 Общее число выздоровевших от COVID-19 военнослужащих ВС РФ достигло 4947, за минувшие сутки излечились 118 российских военных. Читайте также: В России от COVID-19 вылечились еще 118 военнослужащих

23:48 13.06.2020 Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных в регионе в связи с пандемией коронавируса. С 15 июня возобновят работу небольшие непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. Читайте также: В Дагестане с 15 июня стартует первый этап снятия ограничений

00:00 14.06.2020 В Тюмени зарегистрирован очаг заболеваемости COVID-19 в центре «Милосердие», где пребывают лица без определённого места жительства. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения по Тюменской области. На данный момент центр закрыт на карантин. Там в ходе тестирования выявлено 16 человек с положительным результатом на коронавирусную инфекцию. Читайте также: Тюменский центр для бездомных стал очагом коронавируса

00:57 14.06.2020 В Курганской области текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции не позволяет региону снимать ограничения с заведений общепита. Летние кафе — не исключение. Об этом сообщает оперативный штаб Зауралья. Курганская область сейчас находится на первом этапе снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции. Заведения общепита открываются на третьем этапе. Читайте также: В Роспотребнадзоре пояснили курганцам запрет на открытие летних кафе

01:57 14.06.2020 В Курганской области средний возраст заболевших COVID-19 составляет 41 год. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Курганской области Григорий Хохлов. «На сегодняшний день протестировано более 40 тысяч жителей региона. 53% случаев являются бессимптомными. Показатель заболеваемости составил 44 на 100 тысяч населения. 46% случаев являются завозными. При этом у 30 человек источник распространения не определён», — информировал Григорий Хохлов. Подробности в материале: Назван средний возраст заболевших COVID-19 в Курганской области

03:19 14.06.2020 Число инфицированных коронавирусом работников «АвтоВАЗа» увеличилось до 20. Об этом информирует профсоюз предприятия в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Количество зараженных коронавирусом работников «Автоваза» увеличилось до 20

08:09 14.06.2020 О своей госпитализации в связи с подтвержденным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию сообщил мэр Сургута, ХМАО, Вадим Шувалов. Соответствующее сообщение он разместил 14 июня на своей странице в сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Мэр Сургута оказался в «надежных руках» медиков из-за COVID-19

09:26 14.06.2020 «Хочу, чтобы те, кто ещё сомневается, что вирус реален, прочитали эти строки. Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом — я тому живой пример», — заявил госпитализированный с коронавирусом глава Сургута Вадим Шувалов. Подробности в материале: Заражённый коронавирусом мэр Сургута госпитализирован

09:47 14.06.2020 Как проходит процесс восстановления понесших существенный урон легких у пациентов, которые перенесли COVID-19, рассказал 13 июня заслуженный врач России Александр Карабиненко. Подробности в материале: Пульмонолог рассказал о процессе восстановления легких после COVID-19

09:53 14.06.2020 В Челябинской области 13 июня скончались ещё пять человек с COVID-19: Об этом сообщает минздрав региона. Четыре человека умерли именно от ковида. А у пятого он стал сопутствующим, основным заболеванием оказался рак. Возраст умерших — от 34 до 84 лет. Читайте подробнее: В Челябинской области умерли ещё пять пациентов с коронавирусом

09:58 14.06.2020 В Челябинской области за сутки подтверждено сразу 169 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона. Подробности в материале: В Челябинской области подтвердили сразу 169 случаев COVID-19

10:17 14.06.2020 В Пенсионном фонде России (ПФР) продолжается прием заявлений граждан на новые денежные выплаты, проводимые в связи пандемией коронавирусной инфекции. Об этом: В ПФР продолжают выплаты гражданам России на детей в связи с пандемией

10:27 14.06.2020 Уже в июле текущего года в столице России могут быть разрешены массовые спортивные и прочие мероприятия, а также посещения театров и кинотеатров, однако это зависит от эпидемиологической ситуации. Об этом 14 июня рассказал в эфире телеканала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин. Читайте также: Собянин рассказал, что в Москве в июле могут разрешить массовые мероприятия

10:27 14.06.2020 В Челябинской области от COVID-19 скончался 34-летний мужчина. Читайте подробнее: 34-летний челябинец умер от COVID-19

10:44 14.06.2020 219 случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Воронежской области, сообщили 14 июня в региональном оперативном штабе. Об этом: В Воронежской области за сутки выявили 219 носителей коронавируса

10:50 14.06.2020 63 случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июня. Подробности в материале: В Тамбовской области подтверждено 63 новых случая заражения SARS-CoV-2

10:52 14.06.2020 За сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 27 граждан, один пациент с SARS-CoV-2 скончался. С начала пандемии в республике подтверждено 539 положительных тестов на новую инфекцию, 17 человек скончались. Подробности в материале: В Крыму выявили 27 носителей SARS-CoV-2, один пациент умер

10:55 14.06.2020 Две пожилые пациентки с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июня. Умершим пациенткам было 89 и 90 лет, причина смерти — пневмония. Читайте подробнее: В Тульской области скончались две женщины с COVID-19

10:59 14.06.2020 В Екатеринбурге запланированный на 24 июня парад Победы пройдёт без ветеранов. Об этом написал в инстаграм свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что на территории области каждый день фиксируется более 200 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, для пожилых людей действует режим безопасного поведения, им не рекомендовано покидать жильё. «В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно», — отметил Куйвашев. Читайте подробнее: В Екатеринбурге парад проведут без ветеранов

10:59 14.06.2020 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Тульской области, сообщили 14 июня в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Тульской области за сутки выявили 95 носителей коронавируса

11:00 14.06.2020 За минувшие сутки в России выявлено 8835 случаев COVID-19 Читайте подробнее: За сутки в России выявили 8835 случаев COVID-19

11:01 14.06.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 14 июня, выявлено 107 случаев заражения коронавирусом, что является рекордом с начала пандемии в регионе, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В больнице получают лечение 66 пациентов. Изолированы на дому из-за отсутствия симптомов заболевания 39 человек. В двух случаях коронавирус выявлен посмертно. На 100 тысяч населения Пермского края приходится 103,4 носителя SARS-CoV-2. Прирост за сутки составил 4,1%. Читайте также: В Прикамье за сутки выявлено рекордное число носителей SARS-CoV-2

11:07 14.06.2020 26 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выписаны за последние сутки в Тверской области, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе правительства Тверской области. Читайте подробнее: В Тверской области 1 тыс. 645 человек выздоровели после коронавируса

11:09 14.06.2020 В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону, по данным на утро 14 июня, достигло 7 тыс. 481 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Подробности в материале: В Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом

11:12 14.06.2020 77 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили 14 июня в региональном оперативном штабе. Возраст пациентов от двух до 86 лет. Подробности в материале: В Краснодарском крае подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом

11:17 14.06.2020 Десять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за последние сутки, сообщил 14 июня региональный минздрав. Подробности в материале: В Калмыкии за сутки выявили десять носителей коронавируса

11:19 14.06.2020 На Ямале региональный Центр гигиены и эпидемиологии подтвердил 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавируса Татьяна Бучкова. За весь период пандемии в ЯНАО на 14 июня подтверждено 3 325 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели от коронавируса 1496 человек, скончались 16. Читайте подробнее: Коронавирус на Ямале за сутки: 114 заражений, одна смерть

11:21 14.06.2020 В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 63 положительных теста на коронавирус, сообщает 14 июня управление Роспотребнадзора по региону. На 100 тысяч населения приходится 141,45 случая заражения. Темп прироста составил 2,33. Читайте подробнее: В Оренбуржье за сутки подтверждено 63 положительных теста на SARS-CoV-2

11:22 14.06.2020 79 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки, данные 14 июня опубликовал федеральный оперативный штаб. Читайте также: В Смоленской области за сутки выявили 79 носителей коронавируса

11:26 14.06.2020 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 14 июня. Об этом: В Орловской области за сутки выявлено 86 носителей коронавируса

11:30 14.06.2020 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Ивановской области, данные опубликованы 14 июня федеральным оперативным штабом. Читайте подробнее: В Ивановской области за сутки выявлено 94 носителя коронавируса

11:31 14.06.2020 80 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 14 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявили 80 положительных тестов на коронавирус

11:35 14.06.2020 В Приволжском федеральном округе на 14 июня выявили 1188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 56 536 случаев. Читайте также: В Поволжье выявили ещё 1188 случаев заражения коронавирусом

11:40 14.06.2020 В Ростовской области за сутки скончались ещё два пациента, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 июня. Читайте также: В Ростовской области за сутки скончались два пациента с COVID-19

11:45 14.06.2020 В Курганской области за минувшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них семь случаев носят завозной характер — из ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербурга и Татарстана, остальные — контактные. Всего с начала пандемии в Курганской области на 14 июня зафиксировано 404 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выписаны по выздоровлению 235 человек, одна пациентка с COVID-19 скончалась. Подробности в материале: В Курганской области выявлены 20 носителей коронавируса

11:46 14.06.2020 В Свердловской области за сутки подтвердили 254 случая COVID-19. Об этом сообщает облминздрав. Подробности в материале: В Свердловской области подтверждено 254 новых случая COVID-19

11:47 14.06.2020 Ограничения на передвижение через границу России с Украиной на севере Крыма, введенные из-за коронавируса, продолжают действовать. Читайте подробнее: Ограничения на границе России и Украины на севере Крыма сохраняются

12:10 14.06.2020 В Свердловской области за 13 июня не зафиксировано смертельных исходов COVID-19. Такие данные приводит минздрав региона. Об этом: В Свердловской области не зафиксировали новых смертей от COVID-19

12:15 14.06.2020 В Курской области 14 июня зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе было зарегистрировано 3994 случая. Подробности в материале: В Курской области выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом

12:17 14.06.2020 В Липецкой области 14 июня подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Всего выявлено 2995 случаев. Читайте подробнее: В Липецкой области подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом

12:24 14.06.2020 Во Владимирской области 14 июня подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона зарегистрировано 3512 случаев. Об этом: Во Владимирской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

12:32 14.06.2020 В Югре за последние сутки зарегистрировано 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лабораторно подтверждён COVID-19 у одного скончавшегося пациента. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Основные очаги заражения расположены в крупных населённых пунктах — Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Когалыме и Нягани. Всего с начала пандемии в регионе на 14 июня зафиксировано 4 569 заражений SARS-CoV-2. Из них выздоровели 1946 человек, 27 скончались. Читайте также: Коронавирус в Югре за сутки: 229 заражений и одна смерть

12:39 14.06.2020 В Астраханской области 14 июня подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 2824 подтверждённых случая. Читайте подробнее: В Астраханской области выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом

12:48 14.06.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия выходит из эпидемии коронавируса вполне уверенно и с минимальными потерями. Об этом: Путин: Россия выходит из эпидемии COVID-19 с минимальными потерями

12:53 14.06.2020 В Курской области 14 июня подтверждено еще два летальных случая среди пациентов с COVID-19. От тяжелой вирусной пневмонии скончались двое мужчин. Об этом: В Курске скончались ещё два пациента с COVID-19

13:05 14.06.2020 За минувшие сутки ещё 91 случай заражения коронавирусом подтверждён в Брянской области. Об этом 14 июня рассказали в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области выявили ещё 91 носителя коронавируса

13:08 14.06.2020 В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 июня зафиксировано 2196 заражений SARS-CoV-2. Из них 2 196 человек выздоровели, 14 пациентов с COVID-19 скончались. Читайте также: В Тюменской области ещё 77 человек заразились коронавирусом

13:13 14.06.2020 За последние сутки положительный тест на коронавирус подтверждён ещё у 108 жителей Волгоградской области. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2208 взрослых и 62 ребёнка, сообщили 14 июня в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области ещё у 108 человек подтвердили коронавирус

13:14 14.06.2020 За прошедшие сутки 57 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Рязанской области. Выписаны с выздоровлением 18 человек, сообщили 14 июня в региональной оперативной рабочей группе. Читайте подробнее: В Рязанской области подтверждёно 57 новых случаев заражения коронавирусом

13:18 14.06.2020 В Курской области по состоянию на 14 июня было проведено 76 тыс. 758 исследований материала на коронавирус. Только за последние сутки было проведено 1 тыс. 327 исследований. В Курской области также проводят исследования на антитела: таких тестов сделали 248. Читайте подробнее: В Курской области провели более 76,5 тыс. тестов на коронавирус

13:27 14.06.2020 Федерация современного пятиборья России (ФСПР) планирует провести Кубок Кремля в сентябре, несмотря на пандемию коронавируса. Читайте также: Кубок Кремля по современному пятиборью могут провести в сентябре

13:29 14.06.2020 Мужчина с положительным тестом на коронавирус скончался за минувшие сутки в Рязанской области, сообщает региональная оперативная рабочая группа. Пациенту было 59 лет. Об этом: В Рязанской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

13:29 14.06.2020 В Ростовской области назвали сумму субсидии, которую получат транспортные компании, пострадавшие из-за принятых в связи с угрозой распространения коронавируса мер. Так, перевозчикам перечислят 94 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора. Читайте также: Транспортные компании Ростовской области получат 94 млн рублей

13:29 14.06.2020 Ещё 80 положительных тестов на коронавирус подтверждены у жителей Белгородской области за минувшие сутки. Один пациент скончался, сообщили 14 июня в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгородской области выявили 80 носителей коронавируса, один скончался

13:44 14.06.2020 Ещё один человек с положительным тестом на коронавирус скончался в Воронежской области, об этом 14 июня сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Воронежской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

13:49 14.06.2020 Два новых летальных исхода среди пациентов с подтверждёнными тестами на коронавирус зарегистрированы в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 14 июня в региональном оперативном штабе. Об этом: На Кубани за сутки скончались два пациента с коронавирусом

13:57 14.06.2020 В Петербурге за последние сутки выявили только 256 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Читайте подробнее: В Петербурге вновь снизилось суточное выявление коронавируса

13:58 14.06.2020 В Ленобласти за последние сутки выявили 52 новых носителя коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Это примерно столько же, сколько и в последние два дня. Читайте также: В Ленобласти за сутки выявили 52 новых носителя коронавируса

14:39 14.06.2020 В Липецкой области зарегистрирована десятая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. От двусторонней тяжёлой пневмонии скончался 83-летний мужчина. Читайте подробнее: В Липецкой области скончался десятый пациент с COVID-19

15:55 14.06.2020 Смягчение карантинных мер безопасности, связанных с пандемией корнавируса, в России многими её жителями понято не совсем правильно. Такое мнение 14 июня высказал главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, его слова приводит пресс-служба ведомства. Подробности в материале: В Минздраве заявили, что жители РФ неправильно поняли отмену самоизоляции

17:01 14.06.2020 В международном аэропорту Ростова-на-Дону «Платов» специалисты встретили 65 пассажиров вывозного рейса из Индии и Таиланда, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 14 июня. Среди вернувшихся домой российских туристов — 17 жителей Ростовской области, 26 жителей Кубани, трое — из Адыгеи, семеро крымчан, восемь человек из Ставрополя, один человек из Донецкой народной республики. Трое пассажиров рейса помещены в обсерватор. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону встретили 65 пассажиров рейса из Гоа и Бангкока

17:10 14.06.2020 Главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев заявил, что многие граждане неверно понимают снятие мер самоизоляции. Читайте также: В Минздраве России прокомментировали смягчение карантина в Москве

17:54 14.06.2020 Роспотребнадзор издал рекомендации, согласно которым с июня этого года руководство гостиниц не имеет право заселять незарегистрированные в ЗАГСе пары в один номер. Читайте также: Роспотребнадзор обязал гостиницы заселять неженатые пары в разные номера

18:15 14.06.2020 В Челябинске 24 июня не состоится торжественное построение войск и техники. Решение об отмене принял региональный оперативный штаб. Подробности в материале: В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники

20:54 14.06.2020 Приехавшие вместе на отдых российские туристы не должны при заселении в отель предъявлять свидетельство о браке, сообщили 14 июня в Ростуризме. Читайте также: В Ростуризме уточнили требования Роспотребнадзора по заселению в отели

20:54 14.06.2020 Общее число выздоровевших от COVID-19 военнослужащих Вооруженных сил РФ достигло 5003, за последние сутки излечились 56 российских военных. Читайте также: В России от COVID-19 вылечились еще 56 военнослужащих

23:18 14.06.2020 Число пациентов в больницах столицы России за истекшие сутки, скончавшихся после диагностирования COVID-19, составило 53. Об этом 14 июня сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В сообщении говорится, что у всех скончавшихся в Москве пациентов ранее был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и был подтвержден диагноз пневмония. Об этом: В Москве за сутки скончались 53 пациента с COVID-19

00:15 15.06.2020 С понедельника, 15 июня, в Санкт-Петербурге перестаёт действовать целый комплекс запретов и ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако губернатор Александр Беглов предупредил, что «вирус никуда не делся» и петербуржцам «придется приобрести новые социальные привычки». Подробности в материале: Петербуржцам с 15 июня разрешили постричься у мастера и помыться в бане