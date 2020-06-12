Калуга, 12 июня, 2020, 13:00 — ИА Регнум. В честь празднования Дня России на территории «Куровских шахт» волонтёры осуществили подъем государственного флага на высоту 100 метров, заявил 12 июня в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Калужской области Дмитрий Афанасьев.

Фото регионального исполкома Общероссийского общественного Движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ» «ЗА РОССИЮ» в Калужской области. В честь Дня России волонтёры ОНФ осуществили подъем государственного флага на высоту 100 метров

По его словам, выбор места для установки триколора был не случаен. Данная географическая точка на территории региона видна на многие километры федеральной автодороги М-3 «Украина». Активисты, поднимаясь на вершину террикона, преодолели нелёгкий путь при температуре воздуха более +32 градусов и пронесли флаг России от подножия «горы» до её пика. Участники акции установили флагшток в террикон, на который прикрепили российский триколор. Во время торжественного поднятия государственного флага активисты ОНФ совместно исполнили гимн России.

«Правильные слова — это слова, подкрепленные делом. Активисты ОНФ с волонтёрами штаба #МыВместе внесли свой вклад в чествование Дня России. Подобные мероприятия способствуют привлечению внимания к ценности и важности государственных символов. Российский триколор, который мы сегодня подняли над трассой М-3 «Украина» является олицетворением нашего единства, общей истории, объединяя всех людей в это непростое время», — сказал Дмитрий Афанасьев.