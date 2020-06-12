Симферополь, 12 июня, 2020, 12:29 — ИА Регнум. Активисты молодёжных и патриотических организаций проводят в городах Крыма и в Севастополе патриотические акции и флешмобы, посвящённые Дню России, передаёт 12 июня корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ОНФ Мост в симферопольском Парке им. Гагарина

В Симферополе активисты Общероссийского народного фронта и участники акции #МыВместе вывесили флаги России на здании гостиницы «Москва», а участники команды «Молодёжки ОНФ» украсили государственными флагами мост в Гагаринском парке и раздали горожанам праздничные ленточки.

«Празднование Дня России — особый праздник для Крыма и его жителей. Проведение в этот день акций и флешмобов уже стало хорошей традицией для крымского отделения Общероссийского народного фронта, в ходе которых государственные флаги развеваются на центральных зданиях крымских городов, на домах у горожан, в сердцах у каждого жителя республики», — уточнил куратор акции Андрей Вьюшин.

В Севастополе российский триколор установили на морских судах.

«Акция прошла в балаклавской бухте Марина, где порядка 3000 яхт закрепили у себя на борту флаги России», — сообщили представители «Молодёжки ОНФ».

В Черноморском районе Крыма возле мыса Тарханкут дайверы планируют погрузиться под воду, чтобы развернуть там свой триколор.

«Мы остановили свой выбор на легендарном для дайверов месте — Тарханкуте. Сейчас наши специалисты готовятся к погружению. Надеюсь, погодные условия позволят провести акцию. Флаг — стандартный, но процедура не простая, учитывая погодные условия», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела развития добровольчества и межрегионального сотрудничества молодёжи министерства образования, науки и молодёжной политики РК Мустафа Османов.

В Феодосии представители арт-кластера «Таврида» готовятся показать жителям города спектакль о жизни легендарного мариниста Ивана Айвазовского.

«Это мероприятие, как и в других регионах страны, проводится в рамках художественной всероссийской акции #МыРоссия, которая посвящена великим деятелям культуры и искусства страны. В Феодосии хореографическая группа под аккомпанемент симфонического оркестра расскажет горожанам биографию художника в разные периоды его пребывания в Крыму и погрузит зрителей в глубины произведений искусства великого мастера», — рассказали организаторы мероприятия.

По их словам, посмотреть представление можно буде, как из окна или с балкона собственного дома, так и находясь рядом с импровизированной сценой.

Как сообщало ИА REGNUM, граффити-художники «Тавриды» намерены подарить международному аэропорту Симферополя в честь Дня России 20-метровое полотно Ивана Айвазовского.