Челябинск, 12 июня, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Жители Челябинской области присоединились акция «Испеки пирог и скажи спасибо», которая проходит в соцсети в честь Дня России. Мероприятие поддержали юнармейцы Верхнеуральского района из Сурменевской средней школы, бойцы студенческого поискового отряда «Звезда» Челябинского института культуры и представители Центра национальных культур «Содружество» Брединского муниципального района, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь регионального штаба военно-патриотического движения «Юнармия» в Челябинской области Юлия Шаршина.

Штаб военно-патриотического движения «Юнармия» в Челябинской области Пирог в честь Дня России

Согласно условиям акции, участники должны испечь пирог и в знак благодарности за добрые дела, самоотверженный труд или достижения в работе подарить какому-то человеку. Также организаторы акции предлагают размещать на кулинарных шедеврах государственную символику.

В акции «Испеки пирог и скажи спасибо» приняли участие воспитанники и сотрудники бакальского Детского дома. С самого утра 12 июня ребята были заняты кулинарными хлопотами, младшим детям доверили изготовить триколор для украшения пирога. Дарили пироги со словами благодарности воспитателям и педагогам, а кто-то угощал своих братьев, сестер или друзей.

Свои фотографии участники размещали в социальных сетях с хэштегами #СпасибоРодина, #МЫРОССИЯ, #МЫВМЕСТЕ, #ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ

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