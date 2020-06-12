Ханты-Мансийск, 12 июня, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В Югре ко Дню России активисты Общероссийского народного фронта украсили главную стену археопарка лентой триколора длиной почти 25 метров. Участие в мероприятии приняли и байкеры, которые промчались с флагами России по мосту «Красный дракон» через реку Иртыш, который связывает север Ханты-Мансийского округа и Ямал с регионами Урала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ОНФ.

Пресс-служба ОНФ по ХМАО Байкеры присоединились к празднованию Дня России

Пресс-служба ОНФ по ХМАО 25 метров триколора

«Лента триколора в археопарке хорошо видна и с реки пассажирам речных судов, и автомобилистам на объездной дороге. На долгие месяцы лента не только будет украшать стену парка, но и станет напоминанием всем горожанам и гостям Югры, что мы — россияне, нам есть чем гордиться, нам есть, что оставить в наследство нашим детям», — отметил сопредседатель ОНФ в Югре Владимир Меркушев.

Пандемия коронавируса и ограничительные меры, связанные с ней, внесли коррективы в сетку праздничных мероприятий по случаю Дня России в Югре, и вместо массовых гуляний горожанам придётся больше времени провести дома, отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко.