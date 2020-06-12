Калуга, 12 июня, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В больницах Калужской области скончались два пациента с диагнозом COVID-19, сообщает 12 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных кононавирусной инфекцией, скончались житель Боровского района 1942 года рождения и житель Кировского района 1956 года рождения.

Всего в регионе зарегистрировано 39 смертей пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.