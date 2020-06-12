Ульяновск, 12 июня, 2020, 11:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки число выявленных носителей коронавируса почти в 1,7 раза больше выздоровевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России по Ульяновской области

По данным на 12 июня (10:45 мск), в Ульяновской области с начала пандемии выявлено 3633 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 95 случаев заражения.

Выздоровели 1255 пациентов с COVID-19, в том числе за последние сутки — 54. Новых летальных исходов нет.

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, на 11 июня в регионе проведено 81 366 исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 76 070 человек. Под медицинским наблюдением находится 4849 человек, сняты с наблюдения 10 900 граждан.

Отметим, 10 июня Тайбэя медицинским специалистам Ульяновской областной клинической больницы передана очередная партия защитных комбинезонов типа «Тайвек».