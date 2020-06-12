Кемерово, 12 июня, 2020, 10:36 — ИА Регнум. Сотрудники Дворца культуры шахтёров Кемерова в День России и День города, 12 июня, подготовили для горожан сюрприз. Творческие коллективы ездят по Рудничному району на ретро-автомобилях и поздравляют кемеровчан.

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«Празднику быть, несмотря ни на что! В День рождения Кемерова и День России мы едем к вам, дорогие друзья, с поздравлениями и пожеланиями добра и процветания нашей Родине и нашему любимому городу», — говорится на странице Дворца культуры шахтёров в социальной сети «ВКонтакте».

Ретро-автомобили украшены в цвета российского флага.