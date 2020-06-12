Кострома, 12 июня, 2020, 10:36 — ИА Регнум. Режим самоизоляции отменён на всей территории Костромской области, за исключением города Буя, где сложилась наиболее «острая» эпидемиологическая обстановка. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

Наталья Диева ИА REGNUM

Кроме того, внесены значительные изменения в постановление губернатора Костромской области No45, касающееся работы бизнеса.

С 12 июня в области разрешена работа кафе в формате летних террас и веранд, саун и бань без использования бассейнов и купелей. Гостиницы смогут возобновить работу при 50% загрузке. Постояльцам необходимо предоставить справку об отсутствии контактов с заражёнными и отрицательный тест на SARS-CoV2. Также разрешаются организованные экскурсии с гидами — не более 10 туристов в помещении и до 20 — на улице.

С 15 июня в области открываются музеи и библиотеки — за исключением читальных залов, книжные киоски в библиотеках.

С 22 июня в области станут возможны культурно-зрелищные мероприятия на открытом воздухе, возобновятся спортивные мероприятия. С 1 июля к работе вернутся фитнес-центры и спортзалы — с загрузкой до 50%.

Снятие ограничений по общепиту и гостиницам не касается Буя, Нерехты и Нерехтского района. Остальные ограничения в регионе продлены до 1 июля.