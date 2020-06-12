Ярославль, 12 июня, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Александр Асриянц уволился с поста председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Александр Асриянц

Точные причины отставки пока неизвестны. Обязанности председателя КУМИ исполняет Валерия Мусатова. Как и Асриянц, Мусатова работала с мэром Владимиром Волковым в Переславле-Залесском.

Пока что Александр Асриянц остается советником мэра города. На минувшей неделе он покинул посты председателей совета директоров в двух городских предприятиях.

Асриянц запомнился ярославцем как «заммэра-призрак». В начале 2019 года он подписывал документы как заместитель мэра по вопросам правовой и имущественной политики. При этом в самой мэрии уверяли, что Асриянц является не заместителем главы города, а его советником. Затем Александр Асриянц возглавил КУМИ. Наиболее громким его проектом на этом посту стала передача троллейбусного депо в центре города под застройку.