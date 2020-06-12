Оренбург, 12 июня, 2020, 10:12 — ИА Регнум. В Оренбурге в честь Дня России на пешеходном мосту через Урал разместили 150-метровый триколор. Он стал самым большим полотном российского флага в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном отделении ОНФ.

Отделенеи ОНФ в Оренбургской области Пешеходный мост через Урал в Оренбурге

Место для размещения государственного символа России выбрано неслучайно. Пешеходный мост через реку Урал является своеобразным символом города. На мосту установлена стела «Европа Азия», которая делит город на две соответствующие части.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ, начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская отметила, что активисты ОНФ приняли решение, что 150-метровый флаг должен «обнять» знаковое место в Оренбурге. «С одной стороны — Европа, с другой — Азия. И это как раз отлично символизирует наш праздник, наш многонациональный народ», — сказала она.