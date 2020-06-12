Калуга, 12 июня, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша поздравил жителей региона с Днём России, сообщили 12 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша

В обращении главы области в частности говориться, что за более чем тысячелетнюю историю наша страна не раз меняла название и форму правления, сохраняя главную ценность — народ. За три десятилетия новой российской государственности был проделан непростой путь. Сегодняшний праздник объединяет всех, кому дорога судьба России, кто любит Родину и готов отстаивать её суверенитет.

«Величие страны в процветании регионов. Социально-экономические успехи Калужской области — наш общий вклад в укрепление государственности и благополучное будущее Отечества. Желаю всем здоровья, мира и удачи!», — подчеркнул Владислав Шапша.