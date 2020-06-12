Кемерово, 12 июня, 2020, 07:33 — ИА Регнум. Фестиваль граффити, посвящённый Дню России, завершился в Кемерове. Преподаватели художественных отделений и уличные художники создавали уличные арт-объекты.

Администрация города Кемерово Фестиваль граффити, посвящённый Дню России, в Кемерове

«В команде работали около 20 человек, сообща подготовили эскизы, выбирали материалы и создавали рисунки, — рассказали в мэрии города. — В итоге получились три тематические композиции. На ул. Свободы, 3 — «Россия — это ты и я», на ул. Варшавской, 1 — «окна Победы». На пр. Химиков, 34 «зацвёл сад памяти».

К фестивалю присоединились и уличные художники. Они создали свои эскизы, посвящённые врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

По словам Елизаветы Рихтер, которая предложила изобразить копию фрески Микеланджело с эпизодом сотворения человека знаменитой композиции росписи Сикстинской капеллы, врачи для неё — спасатели человеческих жизней, люди с волшебными руками, дарующие жизнь.

На рисунке уличного художника Михаила Смирнова и Айболит, и Росомаха, и Железный человек, и Халк, и Фиксик. По мнению Смирного, их объединяет сильнейшее желание помочь людям, огромная сила воли и мужество.