Чита, 12 июня, 2020, 07:33 — ИА Регнум. Сегодня, 12 июня, в День России, Забайкальский край присоединился ко всероссийскому фестивалю граффити. В Чите напротив площади Революции стрит-арт художники нарисовали баннеры «Россия — это мы!» с изображением флага России «Год памяти и славы!» с Георгиевской лентой, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края День России в Чите

«Макет баннера мы создавали на протяжении недели, затем согласовывали его с комитетом культуры Читы. Над реализацией этого проекта работали три человека. Граффити мы сделали примерно за четыре с половиной часа. Команда у нас уже слаженная, вместе работаем четыре года, сам я занимаюсь граффити порядка 15 лет», — сказал художник Алексей Литвинец.

Министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова отметила, что, несмотря на ограничения в связи с коронавирусной инфекцией, на территории Забайкальского края в честь праздника проводится более 35 различных акций и проектов.