Барнаул, 12 июня, 2020, 07:13 — ИА Регнум. Барнаул по случаю отмечаемого сегодня, 12 июня, Дня России, принял участие в акции акции «Флаги России. 12 июня».

Barnaul.org День России. Флаги в Барнауле

Сообщает официальный сайт Барнаульской мэрии, в Центральном районе областного центра флаги на многоквартирных домах разместили управляющие организации района. Украсились административные здания, учреждения культуры, образования и здравоохранения, предприятия потребительского рынка и оказания услуг.

Яркие флаги разместили и на окнах зданий в поселках пригородной зоны: это, например, дворец культуры поселка Южный, библиотека №10 им.А.С.Пушкина.