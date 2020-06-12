Барнаул, 12 июня, 2020, 07:04 — ИА Регнум. Случаю отмечаемого сегодня, 12 июня, Дня России, в Барнауле «Молодежка ОНФ» обновила российский триколор на речных судах. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Общероссийский народный фронт На барнаульских судах в день России обновили флаги

Вместо потрепанных непогодой и временем государственных флагов на 48 пассажирских и грузовых судах ко Дню России появился новый триколор.

Общероссийский народный фронт День России в Барнауле

Акция состоялась при участии министерства транспорта Алтайского края. Часть флагов участники «Молодежки ОНФ» заменили сами, а часть передали капитанам речных судов, поздравив их с праздником.

Уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 июня, по всей России проходят локальные акции, призванные поднять настроение гражданам России в связи с карантинными мероприятиями из-за коронавируса.