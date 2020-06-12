Иркутск, 12 июня, 2020, 06:37 — ИА Регнум. Поскольку в отмечаемый сегодня, 12 июня, День России эпидемиологическая обстановка не позволяет Иркутской области проводить массовые мероприятия, активисты Общероссийского народного фронта подготовили несколько приятных акций, призванных поднять настроение гражданам.

Цитата из видео Так в Иркутске готовили мороженое с цветах триколора с ягодами из тайги

К примеру, в Иркутске член регионального штаба ОНФ Александр Деев приготовил праздничный оформленный в виде триколора десерт из мороженого с голубикой и клюквой.Александр Деев рассказал, что приготовленный десерт полезен для здоровья — замороженные таёжные ягоды сохранили все витамины.

Богатства сибирской природы были представлены еще в одном блюде — запечённый северный омуль, начиненный красной рыбой. Как рассказал шеф-повар собственной кухни ресторана «Рыба есть» Станислав Миронов, в блюдо добавлен чабрец, или богородская трава, что придаёт сибирский аромат. В кулинарной студии «Anetty» Александру помогала его семья — супруга Анна и сын Кирюша, которому 11 июня исполнился один год.

ОНФ Член Иркутского регионального штаба ОНФ Александр Деев

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отмечаемый сегодня, 12 июня День России, по всей стране проходит организованная Народным фронтом праздничная акция #ПирогиРоссии, в ходе которой люди готовят популярные, любимые всеми блюда.

В регионах организуют челленджи. Так, например, субъекты Российской Федерации по обе стороны Байкала решили вместе провести праздник — в социальных сетях с общим хештегом #БайкалМыВместе. Участники акции в Иркутске поздравили всех с Днем России и передали челлендж #БайкалМыВместе Бурятии.