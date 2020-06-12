Чита, 12 июня, 2020, 06:15 — ИА Регнум. Из-за взрывного характера распространения коронавируса в Забайкальском крае мероприятия, посвящённые отмечаемому сегодня Дню России, не будут массовыми. Тем не менее, молодогвардейцы и активисты «Единой России» на Титовской сопке в Чите развернули огромный, 30-метрвый флаг России.

Zabkray.er.ru Тридцатиметровый флаг России развернули забайкальские единороссы

Как сообщает официальный сайт забайкальских единороссов, акцию провели с соблюдением всем мер безопасности: активисты надели маски и расположились по периметру на безопасном друг от друга расстоянии.

«День России — это праздник, в котором партия «Единая Россия» участвует ежегодно. Накануне и в день праздника мы, вместе с нашими активистами: депутатами всех уровней, молодогвардейцами, сторонниками партии раздаем ленты, символизирующие флаг Российской Федерации. В этом году их вручат более 100 тысяч.

В ряде районов Забайкалья мы раздаем их вместе с медицинскими масками, напоминая о мерах безопасности во время распространения коронавирусной инфекции. Кроме этого, наши секретари, исполнительные секретари вместе с коллективами поселковых и городских администраций участвуют в различных мероприятиях, посвященных этому празднику. Массово они, конечно, проходить не будут — множество интересных конкурсов, викторин организованы в социальных сетях и на онлайн площадках», — пояснила руководитель исполкома Забайкальского регионального отделения партии Екатерина Фисун.

После того, как флаг, был развёрнут, участники запустили в небо белые, синие и красные шары.

Как уже сообщало ИА REGNUM, День России отмечают 12 июня, так как в 1990 году 12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете России на первом Съезде народных депутатов РСФСР. В мае 1991 г. постановлением Верховного Совета РСФСР эта дата была объявлена нерабочим днем. Указом президента от 2 июня 1994-го этот день объявили государственным праздником. Официальное название — «День России» — закрепили только в 2002 году.