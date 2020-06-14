Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Москва, 15 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Немецко-фашистские захватчики рвались к Москве, но на их пути южным форпостом стояла Тула. Осенью 1941 года бойцы Красной армии выдержали героическую оборону города. Тульская оборонительная операция продолжалась с 29 октября 1941 года по 5 декабря 1941 года. Наиболее ожесточённые бои за город развернулись 30 и 31 октября. К январю 1942 года Тульская область была освобождена от врага.

Звание города-героя присвоено Туле 7 декабря 1976 года.

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