Санкт-Петербург, 12 июня, 2020, 00:12 — ИА Регнум. В День России 12 июня петербуржцы смогут поучаствовать в многочисленных акциях и челленджах, а также увидеть праздничный концерт, который организаторы называют грандиозным.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

С утра волонтеры будут раздавать открытки и ленты в цветах российского флага в магазинах, аптеках, на АЗС, у станций метро, доставлять вместе с продуктами и лекарствами тем, кто находится на карантине и не может выйти из дома из-за коронавируса.

В 11:00 в Центре патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» откроется фотовыставка, приуроченная к празднованию Дня России, которую также будут транслировать в прямом эфире в официальной группе «ВКонтакте».

В 20:00 в Петропавловской крепости состоится гала-концерт #МыРоссия. Организаторы обещают «музыкальное путешествие от истоков истории российского государства до современности», от классики до хип-хопа и электрохопа. Действо будет транслировать телеканал «Санкт-Петербург».

Праздник начнётся с торжественной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Хедлайнером концерта выступит заслуженный артист России Денис Майданов. На сцену поднимутся также молодые оперные певцы Григорий Чернецов, Владимир Целебровский, Анастасия Захарченко в сопровождении симфонического оркестра «Таврический». Впервые в Петропавловской крепости прозвучит роговая музыка, аналогов которой нет в мире, а также выступят ансамбль песни и танца казаков и танцевальный коллектив «Русь». Вслед за ними выступят участники проекта «Dance Революция» и 158 CREW, группа «Марсель», Марк Тишман, EtnoZapiL, Алёна Петровская, Ярослав Баярунас и другие исполнители.

Петербуржцы также смогут выбрать для себя что-то подходящее из многообразия акций и флэшмобов. Акция «Лапы дружбы», стартовавшая в День эколога, продолжится и в День России. Участников призывают не оставаться равнодушными, а «символично поздравить шерстяных обитателей мегаполисов с праздником». Для того, чтобы стать участником акции необходимо прийти и оставить пожертвование для животных в точке сбора: корма, медикаменты и предметы необходимости.

В Петербурге их принимают в мини-приюте для кошек «Убежище» на проспекте Непокоренных, 13, в гостиницах для животных «Петербургская кошка» и «Верный друг» на проспекте Авиаконструкторов, 49, в приюте для собак «Келтсские ангелы» в поселке Павлово, в зоосалоне Petshop barbers в Альпийском переулке, 37, в зоомагазине «Мурзик» на Богатырском проспекте, 35, а также в приюте для хомяков «Дом Хом». Затем информацию об акции нужно разместить в соцсетях с хэштегом #ЛапыДружбы. Она продлится до 18 июня. Все собранные пожертвования будут централизованно переданы в благотворительные фонды и приюты.

Пройдут в День России и экологические акции: «Разделяй с нами дома» и #Боймусору. Для участия в последней нужно убрать мусор на улице, сняв фото до и после. Наградят победителя 5 июля.

Выбрать можно и из более патриотичных вариантов: 12 июня продолжатся акции «Песни о России», «Рисую Россию», #РусскиеРифмы, «Добро в России» и другие. Все они должны сопровождаться тематическими тегами, а также хэштегом #мывместе.

Например, горожане поучаствуют в международном флэшмобе Russian Dance, где через танец попробуют «передать особенности и индивидуальные отличия своей территории» и отобразить это в соцсетях с хештегами #RussianDance и #ТанцуйРоссия. Видео должно длиться не менее одной минуты, быть снято горизонтально при ярком освещении с участием не менее пяти человек, с разрешением не менее 1080р и в формате 16:9.

Студенты из Межвузовского студенческого городка в Петербурге собираются поддержать международную акцию #Russia1Love, приуроченную ко Дню России. Они опубликуют фото, видео или текстовый материал в одной из социальных сетей с указанием ключевых тегов. Предлагается исполнить песню или стихи на русском языке, вспомнить самое яркое впечатление от посещения России, рассказать о причинах выбора РФ для обучения. 12 июня комиссия выберет самые интересные и оригинальные работы. Победители в каждой номинации акции получат призы.