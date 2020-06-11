Москва, 11 июня, 2020, 21:55 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о сбыте наркотиков. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

putnik Михаил Ефремов

В главке рассказали, что водитель иномарки, обвиняемый в аварии со смертельным исходом, произошедшей на Смоленской площади, принял участие в следственных действиях в рамках уголовного дела по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

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Помимо этого, мужчину допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

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Отмечается, что сегодня следственные действия завершены и обвиняемый убыл домой — к месту исполнения меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, актёру Михаилу Ефремову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Экспертиза установила наличие в анализах деятеля культуры алкоголя и наркотиков.