Красногорск, 11 июня, 2020, 21:30 — ИА Регнум. На территории Московской области открываются летние веранды. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Плевин Летняя веранда

Глава региона рассказал о мерах по смягчению ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса.

По его словам, рестораны и кафе начнут обслуживать посетителей на летних верандах с 12 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о масштабных послаблениях объявили в Москве.