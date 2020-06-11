Кострома, 11 июня, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен в Костромской области сдадут 3 тысячи старшеклассников. Об этом со ссылкой на комментарий специалистов регионального департамента образования сообщает ГТРК «Кострома».

Самым массовым будет ЕГЭ по русскому языку, его напишут более 2 тысяч ребят. Для того, чтобы избежать скопления детей в аудиториях, экзамен «разведут» на два дня — 2 и 3 июля.

На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории предварительно дезинфицируют. Количество экзаменуемых в одном классе уменьшат с 15 до 10 человек. В департаменте образования и науки надеются, что Роспотребнадзор разрешит детям снять маски при написании ЕГЭ, так как социальная дистанция между ними при рассадке будет соблюдена.

Напомним, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те 11-классники, которым экзамены нужны для поступления в вуз. Остальным выпускникам оценки в аттестат выставят по итогу года. Очная сдача экзаменов начнётся 3 июля и завершится 20 июля, резервные дни — 24 и 25 июля.