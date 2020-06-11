Калуга, 11 июня, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Сохранить права регионов-доноров на понижение ставки налога на прибыль организаций после 1 января 2023 года предложил временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша. Он заявил, что намерен при поддержке депутатов регионального заксобрания обратиться с этим предложением в Государственную думу РФ.

Пресс-служба правительства Калужской области Владислав Шапша

По мнению врио губернатора Калужской области, эта льгота стимулирует приток инвестиций в регион и помогает поддерживать ключевые отрасли местной экономики. Шапша рассказал, что правом на понижение налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ в Калужской области воспользовались почти четверть организаций, созданных в 2009—2019 годах.

По словам врио губернатора Калужской области, предлагаемый им законопроект также предлагает установить переходный период для применения пониженных налоговых ставок в случае исключения региона из перечня регионов-доноров. После исключения налогоплательщики региона будут иметь право применять пониженные ставки по региональной части налога на прибыль в течение еще трех налоговых периодов.

Напомним, как сообщалось ранее, с 2023 года в регионах-донорах РФ право на понижение налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в региональный бюджет, сохранится исключительно для резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития.