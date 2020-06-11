Москва, 11 июня, 2020, 20:10 — ИА Регнум. Мы никогда не узнаем, был ли коронавирус создан искусственно или имеет природное происхождение. «Большая часть сценариев недоказуема», — заявил член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ Александр Лукашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На онлайн трансляции Международной конференции по проблемам COVID-19 (10.06.2020) совместно с учеными НАН Белоруссии Лукашов высказал уверенность в том, что «результаты экспериментов отследить на молекулярном уровне невозможно«.

» Поэтому когда нам говорят, что вирус точно был создан или точно не был создан, то правильный ответ, во-первых, это неотслеживаемо , — отметил ученый, — в о-вторых, когда говорят, можно или нельзя придумать такой вирус, очевидно, что сейчас технологии это не позволяют. А адаптировать такой вирус — это, собственно, как сделать новый пандемический грипп. Это реальность. Думаю, что обсуждение этого вопроса смысла не имеет, потому что большая часть сценариев недоказуема ».

Позиция Лукашева, таким образом, полностью не совпадает с мнением другого докладчика — академика Геннадия Онищенко, который фактически повторил свой доклад на президиуме РАН 2 июня 2020 года (см. «Онищенко: не совсем природная сущность COVID-19 требует правовой оценки»).

Тогда академик заявил, что реинкарнацию природного вируса осуществили китайцы с американцами, и потребовал РАН обратить внимание на этот вопрос.

На сей раз академик Онищенко сделал упор на преувеличенную СМИ опасность COVID-19. По его словам, грипп заразней и смертельней, да и передается быстрее.

« Говоря об острой респираторной коронавирусной инфекции, сегодня мы должны понимать, что имеем дело с гибридной информационно-эпидемиологической атакой , — заявил Онищенко. — Это не вульгаризм, это официальный термин, который мы, члены РАН, активно обсуждаем на площадке Научного совета Совета безопасности нашей страны ».

Относительно таксономии нового вируса академик отметил, что «мы говорим о новой инфекции, хотя трудно ее назвать новой». Он утверждает, что «коронавирус пришел на человеческую популяцию в седьмой раз» начиная с XI века. Из этих семи случаев в основном приходили представители альфа‑ и бета-коронавирусов. И три последних — уже в нынешнем веке.

« Они являются природно-очаговой инфекцией, резервуаром которой являются перепончатокрылые, бронтозавровые породы муравьедов и даже домашние животные» ,— сообщил Онищенко, добавив, что « с помощью генной инженерии и расшифровки геномов удалось установить ретроспективно историю визитов коронавирусов в популяцию людей. Речь о тройке вирусов — SARS, MERS и нынешнем вирусе».

Последний — возбудитель COVID-19 — Геннадий Онищенко относит к слабым и не слишком опасным для людей. В качестве доказательства он сослался на то, что «40−60% случаев, которые выявляются — это люди с бессимптомным течением инфекции».

И здесь невольно возникает вопрос: если вирус не такой опасный, то откуда столько смертей? Почему такое большое число заболевших — 7 млн по миру? И еще — если инфекция не такая сильная, как грипп, то отчего она не спешит нас покинуть, хотя прошло почти полгода. Даже в холодной Москве наступило лето, но сезонный фактор почему-то не играет роли? А число ежедневных случаев заражения держится на отметке в 8000 по РФ и 1500 — в столице?

Может быть, этот новый вирус-мутант, а мутации, как поясняют специалисты, являются формой существования вирусов, застал всех врасплох. А потому эпидемиологи оказались не готовы к такому повороту событий? Никаких особых неожиданностей для специалистов в пандемии ковида нет, заявило большинство участников встречи.

« Это значит, что для тех, кто занимался коронавирусами, эта пандемия не является неожиданностью , — заявил Александр Лукашов. — Наоборот, вызывало удивление, почему она не происходила раньше. Нет сомнения, что эта ситуация может повториться в будущем. Может, через 20 лет, а может, на будущий год» .

Относительно тяжести заболевания, вызванного инфекцией, ясно одно: надо вовремя начинать лечение. Для этого оно должно быть эффективным и обоснованным. А пока в арсенале врачей и ученых лишь эксперименты и догадки. Всё делается методом проб и ошибок. Скажем, закупали ИВЛ, считая, что это панацея. А оказалось — после ИВЛ человека спасти практически не удается. Большинство умерших — те, кто был подключен к ИВЛ.

«Терапия в реанимации ни к чему хорошему не приводит», — заявил академик РАН Евгений Шляхто, генеральный директор Национального исследовательского центра им. В.А. Алмазова. Он отметил: «Необходимо найти оптимальную точку начала терапии», указав также на важность индивидуального подхода в лечении каждого конкретного пациента. Практика показала, что хотя коронавирус, вызывающий COVID-19, и имеет некоторые константы, но ведет себя по-разному в организме людей. От чего это зависит, не ясно. В этом, вероятнее всего, главная загадка ковида. Хотя этих загадок слишком уж много.