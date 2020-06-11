Москва, 11 июня, 2020, 20:10 — ИА Регнум. Мы никогда не узнаем, был ли коронавирус создан искусственно или имеет природное происхождение. «Большая часть сценариев недоказуема», — заявил член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ Александр Лукашев.

Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус

На онлайн трансляции Международной конференции по проблемам COVID-19 (10.06.2020) совместно с учеными НАН Белоруссии Лукашов высказал уверенность в том, что «результаты экспериментов отследить на молекулярном уровне невозможно«.

»Поэтому когда нам говорят, что вирус точно был создан или точно не был создан, то правильный ответ, во-первых, это неотслеживаемо, — отметил ученый, — во-вторых, когда говорят, можно или нельзя придумать такой вирус, очевидно, что сейчас технологии это не позволяют. А адаптировать такой вирус — это, собственно, как сделать новый пандемический грипп. Это реальность. Думаю, что обсуждение этого вопроса смысла не имеет, потому что большая часть сценариев недоказуема».

Позиция Лукашева, таким образом, полностью не совпадает с мнением другого докладчика — академика Геннадия Онищенко, который фактически повторил свой доклад на президиуме РАН 2 июня 2020 года (см. «Онищенко: не совсем природная сущность COVID-19 требует правовой оценки»).

Тогда академик заявил, что реинкарнацию природного вируса осуществили китайцы с американцами, и потребовал РАН обратить внимание на этот вопрос.

На сей раз академик Онищенко сделал упор на преувеличенную СМИ опасность COVID-19. По его словам, грипп заразней и смертельней, да и передается быстрее.

«Говоря об острой респираторной коронавирусной инфекции, сегодня мы должны понимать, что имеем дело с гибридной информационно-эпидемиологической атакой,заявил Онищенко.Это не вульгаризм, это официальный термин, который мы, члены РАН, активно обсуждаем на площадке Научного совета Совета безопасности нашей страны».

Относительно таксономии нового вируса академик отметил, что «мы говорим о новой инфекции, хотя трудно ее назвать новой». Он утверждает, что «коронавирус пришел на человеческую популяцию в седьмой раз» начиная с XI века. Из этих семи случаев в основном приходили представители альфа‑ и бета-коронавирусов. И три последних — уже в нынешнем веке.

«Они являются природно-очаговой инфекцией, резервуаром которой являются перепончатокрылые, бронтозавровые породы муравьедов и даже домашние животные»,— сообщил Онищенко, добавив, что «с помощью генной инженерии и расшифровки геномов удалось установить ретроспективно историю визитов коронавирусов в популяцию людей. Речь о тройке вирусовSARS, MERS и нынешнем вирусе».

Последний — возбудитель COVID-19 — Геннадий Онищенко относит к слабым и не слишком опасным для людей. В качестве доказательства он сослался на то, что «40−60% случаев, которые выявляются — это люди с бессимптомным течением инфекции».

И здесь невольно возникает вопрос: если вирус не такой опасный, то откуда столько смертей? Почему такое большое число заболевших — 7 млн по миру? И еще — если инфекция не такая сильная, как грипп, то отчего она не спешит нас покинуть, хотя прошло почти полгода. Даже в холодной Москве наступило лето, но сезонный фактор почему-то не играет роли? А число ежедневных случаев заражения держится на отметке в 8000 по РФ и 1500 — в столице?

Может быть, этот новый вирус-мутант, а мутации, как поясняют специалисты, являются формой существования вирусов, застал всех врасплох. А потому эпидемиологи оказались не готовы к такому повороту событий? Никаких особых неожиданностей для специалистов в пандемии ковида нет, заявило большинство участников встречи.

«Это значит, что для тех, кто занимался коронавирусами, эта пандемия не является неожиданностью, — заявил Александр Лукашов. — Наоборот, вызывало удивление, почему она не происходила раньше. Нет сомнения, что эта ситуация может повториться в будущем. Может, через 20 лет, а может, на будущий год».

Относительно тяжести заболевания, вызванного инфекцией, ясно одно: надо вовремя начинать лечение. Для этого оно должно быть эффективным и обоснованным. А пока в арсенале врачей и ученых лишь эксперименты и догадки. Всё делается методом проб и ошибок. Скажем, закупали ИВЛ, считая, что это панацея. А оказалось — после ИВЛ человека спасти практически не удается. Большинство умерших — те, кто был подключен к ИВЛ.

«Терапия в реанимации ни к чему хорошему не приводит», — заявил академик РАН Евгений Шляхто, генеральный директор Национального исследовательского центра им. В.А. Алмазова. Он отметил: «Необходимо найти оптимальную точку начала терапии», указав также на важность индивидуального подхода в лечении каждого конкретного пациента. Практика показала, что хотя коронавирус, вызывающий COVID-19, и имеет некоторые константы, но ведет себя по-разному в организме людей. От чего это зависит, не ясно. В этом, вероятнее всего, главная загадка ковида. Хотя этих загадок слишком уж много.