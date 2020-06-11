Москва, 11 июня, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Эксперимент с дистанционным электронным голосованием в Москве продлён на 2020−2021 годы. Соответствующий региональный закон 11 июня подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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Законом предусматривается возможность дистанционного электронного голосования на выборах государственных органов власти региона, а также муниципальных органов власти. При этом избирательные округа, в которых будет реализовываться эта технология выборов, определит Московская городская избирательная комиссия.

Закон не ограничивает возможности граждан голосовать в обычной форме. Электронное голосование станет дополнительным способом волеизъявления населения.

Впервые эксперимент с дистанционным электронным голосованием был проведён на выборах в Московскую городскую думу осенью 2019 года.