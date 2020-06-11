Ярославль, 11 июня, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» назвал помощников главного тренера в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ХК «Локомотив». Главному тренеру Андрею Скабелке будут помогать три ассистента Владимир Копать, Игорь Матушкин и Дмитрий Красоткин. Так же в штаб вошли тренер вратарей Егор Подомацкий, тренер по физподготовке Кирилл Легчаков и тренер-селекционер Стаффан Кронвалл.

ХК «Локомотив» Тренерский штаб «Локомотива»

Практически весь тренерский штаб имеет хоккейный опыт выступлений в Ярославле. Еще в ярославском «Торпедо» в середине 90-х годов прошлого века вместе играли и становились чемпионами России Андрей Скабелка, Дмитрий Красоткин, Егор Подомацкий и Владимир Копать. Особо стоит выделить и вхождение в тренерский штаб Стаффана Кронвалла. Швед только что закончил игровую карьеру в «Локомотиве», за который он выступал с 2012 года.