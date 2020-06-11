Ивангород, Ленинградская область, 11 июня, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Празднование Дня России в Ленинградской области состоится в пограничном Ивангороде, туда собирается приехать губернатор региона Александр Дрозденко. Однако из-за ограничительных мер широкого народного гуляния не будет, а праздник покажут для всех желающих в онлайн-формате. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Ивангород

Праздничные мероприятия начнутся в полдень на территории Ивангородской крепости, где губернатор Ленобласти обратится к жителям с праздничной речью, а после торжественно поднимет Государственный флаг России.

Затем Дрозденко вручит паспорта гражданам России, достигшим 14-летнего возраста, после чего в 12:30 в стенах крепости пройдет праздничный онлайн-концерт государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» «Люблю тебя, моя Россия».

Посмотреть мероприятия сможет любой желающий, трансляцию с места событий будут вести в режиме реального времени в группе «Администрация Ленинградской области» в социальной сети в «ВКонтакте».