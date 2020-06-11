Киев, 11 июня, 2020, 17:11 — ИА Регнум. В экономике Украины сегодня очень сложная кризисная ситуация, но плюс в том, что она «кризисная и сложная стабильно», заявил на пресс-конференции 11 июня премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

Он отметил, что власти Украины не видят в настоящий момент угрозы «коллапса или какого-то конца света или конца экономики», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ситуация сложная, но каких-то таких неожиданностей, которые обрушат и приведут к какой-то глобальной катастрофе, сегодня нет», — подчеркнул украинский премьер.

Он отметил, что согласно макропрогнозам, которые есть в распоряжении правительства — как внутриукраинским, так и от МВФ, Всемирного банка и мировых аналитических компаний — ожидается рост экономики Украины уже с третьего квартала.

«Сегодня сложно прогнозировать во всём мире… но мы довольно уверенно смотрим на реализацию мероприятий экономических, бюджетных в этом году», — резюмировал Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что накануне ключевой кредитор Украины — МВФ — в очередной раз ухудшил прогноз падения экономики страны, с 7,7% до 8,2%. Правительство Украины по прежнему опирается на базовый прогноз, согласно которому падение экономики составит 4,9%.