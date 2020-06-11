Гатчина, Ленинградская область, 11 июня, 2020, 17:15 — ИА Регнум. В Ленинградской области столкновение двух грузовых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении на 52 км федеральной автодороги Р-23 на съезде в сторону Гатчины, привело к его полному перекрытию. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Съезд с трассы Р-23 в сторону Гатчины полностью перекрыт из-за ДТП

По предварительным данным, ДТП произошло около 14:40 мск на пересечении федеральных автодорог Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь) и А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

В результате ДТП поврежденными транспортными средствами оказался полностью перекрыт съезд с автомобильной дороги Р-23 в направлении Гатчины.

«В настоящее время на месте ДТП находятся представители ГИБДД, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Ожидается прибытие спецтехники для эвакуации поврежденных автомобилей. Затора на участке автодороги нет. Претензий к дорожным службам нет», — отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, по данным отдела пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП пострадал 41-летний водитель автомобиля-эвакуатора, его в тяжелом состоянии госпитализировали. По данному факту проводится проверка.