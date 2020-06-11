Калуга, 11 июня, 2020, 18:52 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» посадили сеянцы ели европейской и сосны на площади более 2,6 тыс. гектаров. План весеннего лесовосстановления был перевыполнен на 24%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области В Калужской области посадили сеянцы ели европейской и сосны.

Работы по лесовосстановлению проведены на территории всех лесничеств области. В числе лидеров — Юхновское (305 га), Износковское (274 га) и Медынское (272 га) лесничества.

«Весенний лесокультурный сезон 2020 года прошёл результативно, показатели выполнены с превышением. Спасибо лесничествам и лесопользователям, которые справились с поставленными задачами. Для сохранения молодых сеянцев от сорной растительности мы будем проводить агротехнические уходы», — заявила отраслевой министр Варвара Антохина.